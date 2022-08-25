В Колумбии перестанут экстрадировать наркоторговцев, подчинившихся правосудию

Президент Колумбии Густаво Петро предложил наркоторговцам, которые подчиняются правосудию, избежать экстрадиции в США и предоставить им «правовые льготы».

«Торговцы наркотиками, которые ведут переговоры с колумбийским государством (...), не будут экстрадированы», — заявил президент Петро на пресс-конференции.

С другой стороны, «наркоторговцы, не идущие на переговоры с государством, будут экстрадированы, те, кто ведет переговоры с государством, но повторно совершают преступления, будут экстрадированы в Соединенные Штаты без каких-либо переговоров», предупредил он.

Густаво Петро указал, что обсудит эту новую политику с Вашингтоном.