Главный раввин Франции не поедет в Алжир из-за положительного теста на Covid-19

Главный раввин Франции Хаим Корсиа показал положительный результат на Covid-19 и, в конечном итоге, не будет участвовать в поездке президента Макрона в Алжир.

Несмотря на критику со стороны Братьев-мусульман и различных более радикальных группировок Корсиа намеревался посетить Алжир, как страну, в которой он родился.

Ранее мусульманские союзы Франции обвинили раввина в попытке давления на власти Алжира с целью его сближения с Израилем.