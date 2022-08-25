Главный раввин Франции не поедет в Алжир из-за положительного теста на Covid-19

Главный раввин Франции Хаим Корсиа показал положительный результат на Covid-19 и, в конечном итоге, не будет участвовать в поездке президента Макрона в Алжир.

Несмотря на критику со стороны Братьев-мусульман и различных более радикальных группировок Корсиа намеревался посетить Алжир, как страну, в которой он родился.

Ранее мусульманские союзы Франции обвинили раввина в попытке давления на власти Алжира с целью его сближения с Израилем.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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