Главный раввин Франции не поедет в Алжир из-за положительного теста на Covid-19
Главный раввин Франции Хаим Корсиа показал положительный результат на Covid-19 и, в конечном итоге, не будет участвовать в поездке президента Макрона в Алжир.
Несмотря на критику со стороны Братьев-мусульман и различных более радикальных группировок Корсиа намеревался посетить Алжир, как страну, в которой он родился.
Ранее мусульманские союзы Франции обвинили раввина в попытке давления на власти Алжира с целью его сближения с Израилем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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