Борисова осталась недовольна результатами липосакции

Ведущая Дана Борисова спустя некоторое время после перенесённой операции призналась, что ожидала большего.

Звезда отечественного телевидения Дана Борисова легла под нож хирурга в погоне за идеальной фигурой. Знаменитость сделала липосакцию, избавившись от жира на бедрах, продемонстрировав результат на фотографиях в социальных сетях.

Борисова заявила: "На 70% довольна, остальные 30 - лучше бы все оставалось, как было".

Телеведущая рада, что ей не нужно соблюдать диету теперь. Специалисты обещали, что жир не должен вернуться в прежние места.

К сожалению, на тех участках тела, которых не касался хирург, жир нарастает не по дням, а по часам.

Даная призналась: "Тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность. Больше всего хочется не обидеть ни одного из врачей, но объективно первой операцией я довольна больше".

Ранее сообщал, что знаменитость страдает от биполярного расстройства. Из-за приема серьезных лекарств у знаменитости развился побочный эффект в виде тремора рук.