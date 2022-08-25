Борисова осталась недовольна результатами липосакции
Ведущая Дана Борисова спустя некоторое время после перенесённой операции призналась, что ожидала большего.
Звезда отечественного телевидения Дана Борисова легла под нож хирурга в погоне за идеальной фигурой. Знаменитость сделала липосакцию, избавившись от жира на бедрах, продемонстрировав результат на фотографиях в социальных сетях.
Борисова заявила: "На 70% довольна, остальные 30 - лучше бы все оставалось, как было".
Телеведущая рада, что ей не нужно соблюдать диету теперь. Специалисты обещали, что жир не должен вернуться в прежние места.
К сожалению, на тех участках тела, которых не касался хирург, жир нарастает не по дням, а по часам.
Даная призналась: "Тут добавляются еще и собственные новые объемы, и тело начинает напоминать холмисто-горную местность. Больше всего хочется не обидеть ни одного из врачей, но объективно первой операцией я довольна больше".
Ранее сообщал, что знаменитость страдает от биполярного расстройства. Из-за приема серьезных лекарств у знаменитости развился побочный эффект в виде тремора рук.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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