Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог антитеррористическим судом

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, обвиняемый в нарушении закона Пакистана о борьбе с терроризмом, был освобожден под залог в четверг (25 августа), сообщил представитель партии.

Это решение антитеррористического суда позволит Имрану Хану продолжить серию митингов по всей стране с требованием досрочных выборов.

Появление бывшего главы правительства в суде является последним актом за несколько месяцев политических споров, которые начались в апреле, когда он подал в отставку в результате вотума недоверия в Национальном собрании.

С тех пор Имран Хан устраивал по стране крупные митинги, критикуя истеблишмент и правительство премьер-министра Шехбаза Шарифа, которое, по его словам, было навязано Пакистану в результате «заговора», задуманного Соединенными Штатами.

Решение суда не опубликовано, но Имран Хан был освобожден временно до 1 сентября, сообщил Фавад Чаудхри, бывший министр информации и высокопоставленный представитель пакистанской партии PTI.

«Мы не удовлетворены этим решением. Скорее, суд должен был закрыть дело», — добавил он.

Имран Хан и другие высокопоставленные чиновники его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) столкнулись с рядом обвинений после их отстранения от власти.