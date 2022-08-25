Экс-премьер Пакистана Имран Хан освобожден под залог антитеррористическим судом
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, обвиняемый в нарушении закона Пакистана о борьбе с терроризмом, был освобожден под залог в четверг (25 августа), сообщил представитель партии.
Это решение антитеррористического суда позволит Имрану Хану продолжить серию митингов по всей стране с требованием досрочных выборов.
Появление бывшего главы правительства в суде является последним актом за несколько месяцев политических споров, которые начались в апреле, когда он подал в отставку в результате вотума недоверия в Национальном собрании.
С тех пор Имран Хан устраивал по стране крупные митинги, критикуя истеблишмент и правительство премьер-министра Шехбаза Шарифа, которое, по его словам, было навязано Пакистану в результате «заговора», задуманного Соединенными Штатами.
Решение суда не опубликовано, но Имран Хан был освобожден временно до 1 сентября, сообщил Фавад Чаудхри, бывший министр информации и высокопоставленный представитель пакистанской партии PTI.
«Мы не удовлетворены этим решением. Скорее, суд должен был закрыть дело», — добавил он.
Имран Хан и другие высокопоставленные чиновники его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) столкнулись с рядом обвинений после их отстранения от власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Тайвань увеличит военные расходы до рекордно высокого уровня
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации