Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой ситуацию вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.
25 августа министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Министерства вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства отметила, что Шойгу и Лекорню сошлись во мнение о необходимости содействия в организации прибытия на Запорожскую АЭС экспертной миссии МАГАТЭ, для обеспечения безопасности ядерного объекта в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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