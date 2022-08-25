Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой ситуацию вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

25 августа министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Министерства вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая подвергается постоянным атакам со стороны ВСУ.

Пресс-служба российского оборонного ведомства отметила, что Шойгу и Лекорню сошлись во мнение о необходимости содействия в организации прибытия на Запорожскую АЭС экспертной миссии МАГАТЭ, для обеспечения безопасности ядерного объекта в Энергодаре.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 