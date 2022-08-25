Адвокат Шевчука подал жалобу в ВС Башкирии по поводу назначения штрафа музыканту в 50 000 рублей судом Уфы

Адвокат лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука Александр Передрук сообщил о направлении в ВС Башкирии жалобы по поводу штрафа в 50 000 российских рублей по делу о дискредитации ВС РФ уфимским судом.

Адвокат солиста известной рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука Александр Передрук информировал, что направил в ВС Башкирии посредством Советского суда Уфы жалобу по поводу штрафа по делу о дискредитации ВС РФ.

По словам юриста, жалоба на штраф в 50 000 российских рублей, решение о выплате которого музыкантом было принято судебной инстанцией города Уфы на прошлой неделе, уже подана.

Взыскание средств обусловлено тем, что лидер "ДДТ", выступая на концерте в столице Башкирии, позволил себе произнести речь, которая содержала антивоенные фразы.

В словах музыканта суд "увидел негативные выражения в адрес президента" и "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 





 

 

 

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