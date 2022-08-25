Во Франции не будут проводить Гран-при F1 в 2023 году

В 2023 году Гран-при Франции не будет, сообщает AFP в четверг со ссылкой на организаторов F1.

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали заявил на пресс-конференции, что переговоры с промоутером французского Гран-при продолжаются и, что в будущем это мероприятие может войти в систему ротации с другими Гран-при.

«Обсуждения открыты для большого будущего, и возможно, не в следующем году, а в ближайшем будущем удастся найти какую-то ротацию, которая позволила бы всем участвовать в календаре», — сказал Доменикали.

Франция, как Бельгия и Монако, еще не продлила партнерство с чемпионатом мира на 2023 год.