Журналистка Жигалова рассказала, что ждёт проект Голос 60+ без Нагиева
Журналистка и блогер Алёна Жигалова уверена, что музыкальный проект "Голос 60+" потеряет былую привлекательность из-за ухода ведущего, актёра Дмитрия Нагиева.
Журналистка Алена Жигалова в эфире своей авторской программы на Ютубе "Алена, блин!" дала комментарии по поводу ухода из проекта "Голос 60+" шоумена Дмитрия Нагиева.
Представительница СМИ поведала, что ждёт передачу в будущем.
Жигалова посетовала, что с уходом актёра ушла целая эпоха. Блогер утверждает, что просмотр программы без любимого ведущего станет задачей сложной.
Журналистка высказала сомнения по поводу новой ведущей шоу: "На его место пришла Лариса Гузеева. Она эмигрировала из "Давай поженимся" в шоу "Голоc". Надеюсь, что перфомансы Ларисы Гузеевой окажутся гораздо прикольнее, чем сюрпризы женихов из ее шоу "Давай поженимся".
Жигалова предупредила, что проект ожидают большие перемены, а новые выпуски "Голос 60+" доставят зрителям массу удовольствия.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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