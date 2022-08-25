ФСБ задержало террориста «Азова» в Калининграде, готовившего удар по Балтфлоту

Сотрудники ФСБ произвели задержание члена террористической группы "Азов", который хотел совершить диверсию на объектах Балтийского флота.

25 августа центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что сотрудники ведомства задержали гражданина РФ, который был завербован в украинский нацбатальон "Азов" и проживал в Калининграде.

По данным ФСБ, россиянин готовил теракты как в местном аэропорту, так и на критических важных инфраструктурных объектах Балтийского флота.

При задержании представителя "Азова" также был раскрыт его тайник, в котором гражданин России хранил самодельное взрывное устройство мощность 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.