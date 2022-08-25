Минобороны РФ: за сутки ВСУ нанесли семь ударов по району Запорожской АЭС

Российской оборонное ведомство сообщает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли семь ударов по району, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что удары со стороны ВСУ наносились крупнокалиберными оружиями. По его данным, обстрелы ЗАЭС велись с огневых позиций на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Конашенков заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли ответный огонь в результате чего подавили огневые средства противника. Обстрелы оперативно прекратились.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Он отметил, что действия украинской стороны могут нарушить безопасное функционирование станции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС. В ответ на призывы главы организации, представитель МИД РФ Мария Захарова напрямую обратилась к украинским властям.