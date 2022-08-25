По сравнению с ценами 2021 года, стоимость сжиженного природного газа (СПГ) для Азии выросла в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные индекса Japan Korea Marker.

Цена самых дорогих фьючерсов на поставку СПГ для Азии в январе 2023 года составила 71,3 доллара за один миллион BTU (британских тепловых единиц) или около 2560 долларов за одну тысячу кубометров.

Топливо начало дорожать на фоне сообщений «Газпрома» об остановке поставок по «Северному потоку» д 2 сентября 2022 года в связи с проведением технического обслуживания газотранспортной системы. Кроме того, в Азии перенесли сроки возобновления работы СПГ-терминала американской компании Freeport LNG, что также повлияло на цену.

Вместе с тем цена на раз в Европе по состоянию на 25 августа 2022 года превысила 3200 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала марта. ЕС активно снижает темпы заказчик в подземные хранилища и сворачивает производство некоторых предприятий из-за нерентабельности.

В Азии далеко не все страны могут себе позволить настолько дорогой газ. Однако аналитики говорят, что цены будут продолжать расти особенно на фоне острой конкуренции развитых стран, которые закупают топливо перед отопительным зимним сезоном.