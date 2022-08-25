Журналистка Жигалова назвала причину травли Киркорова со стороны украинцев

Блогер и журналистка Алёна Жигалова уверена, что украинцы намеренно "травят" известных личностей из России. На этот раз мишенью для издевательств стал поп-король российской сцены Филипп Киркоров.

Блогер Алена Жигалова напомнила о том, что когда певец Филипп Киркоров пребывал на территории США, на него накинулись разгневанные украинцы. Журналистка уверена, что подобное поведение выходцев из Украины не случайно.

Жигалова утверждает, что украинцы намеренно "травят" публичных личностей из РФ и артистов. На этот раз под раздачу попал и Филипп Бедросович.

Представительница СМИ заявила: "До него докапываются мужик с бабой, которые начинают над ним издеваться и обзывать. Нужно отдать должное железной выдержке поп-короля. Он шел и не замечал никого".

Жигалова призвала других знаменитостей России следовать примеру Киркорова, не теряя достоинства и не поддаваясь на подобного рода провокации.