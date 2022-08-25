На французском курорте раскрыта кража бюста из Лувра XIX века и 12 стульев
Во время ремонта своего дома в Вогезах житель Люксембурга был арестован жандармами за кражу бюста, датируемого XIX веком и оцениваемого в 30 000 евро, сообщила жандармерия.
Бюст, копия произведения искусства, изображающего Геракла и принадлежащего Лувру, находился в комнате, используемой в качестве комнаты отдыха для гостей курорта. 80-килограммовая скульптура была передана заведению в аренду в 1934 году. Пропажу бюста из термальных ванн там заметили 9 августа, но взлома или повреждений запоров не имелось.
Следственная бригада Remiremont, которой судебный суд Эпиналя поручил расследование, вышла на двух подозреваемых.
Первого из них идентифицировали как автора кражи, а второй был хозяином жилья, где бюст был спрятан. Мужчины оказались в родственных связях и обвинение со второго подозреваемого, который был владельцем дома, сняли.
Обыск позволил обнаружить несколько поврежденный украденный бюст, а также похищенные из термальных ванн 12 стульев, 2 литографии, уточняет жандармерия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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