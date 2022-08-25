Захарова: в Чехии поставили памятник с названием «Запад закопал Украину»

Мария Захарова высмеяла памятник, который поставили возле российского посольства в Чехии.

Днём 25 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова остроумно прокомментировала установку антироссийского монумента в Чехии напротив здания посольства РФ.

По мнению Захаровой, установленный возле российского посольства памятник можно охарактеризовать такими словами как "Запад закопал Украину".

В четверг утром у посольства РФ в Чехии установили памятник большой руки, торчащей из-под земли и показывающий знак "Мир" в виде латинской буквы V. Примечательно, что у высунувшейся из-под земли руки маникюр в цвета украинского флага.