Администрация Запорожской АЭС сообщила, что на объекте сработала система безопасности, а сам объект был переподключен к энергосети.

Днём 25 августа пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что в городе Энергодар произошло отключение электричества, что связано с тем, что на Запорожской АЭС сработала система безопасности.

Из пресс-релиза Запорожской АЭС следует, что сейчас объект переподключен к энергетической сети и на текущий момент ему ничего не угрожает.

Вместе с тем российские и украинские новостные источники утверждают, что электричество пропало не только в Запорожской АЭС, но и во всей области, а также Херсоне и Новой Каховке.