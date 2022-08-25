На Запорожской АЭС сработала система безопасности
Администрация Запорожской АЭС сообщила, что на объекте сработала система безопасности, а сам объект был переподключен к энергосети.
Днём 25 августа пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что в городе Энергодар произошло отключение электричества, что связано с тем, что на Запорожской АЭС сработала система безопасности.
Из пресс-релиза Запорожской АЭС следует, что сейчас объект переподключен к энергетической сети и на текущий момент ему ничего не угрожает.
Вместе с тем российские и украинские новостные источники утверждают, что электричество пропало не только в Запорожской АЭС, но и во всей области, а также Херсоне и Новой Каховке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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