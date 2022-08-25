Польских рассказала, почему отказалась от личной жизни

Известной актрисе Галине Польских хотелось чувствовать рядом крепкое мужское плечо, но жизнь распорядилась иначе.

Галина Польских замуж выходила 2 раза, но устроить свою личную жизнь ей так и не удалось.

Актриса вспоминает, что после второго развода почувствовала, что дочери ревнуют мать к ухажерам. Дети для Галины Александровны всегда были на первом месте, по этой причине с личной жизнью артистка решила "завязать"

Польских уверена: "Я считаю, что не имела права тревожить, беспокоить и расстраивать своих девочек. Они у меня всегда стояли на первом месте".

Знаменитость не отрицает, что каждой женщине хочется ощутить рядом крепкое мужское плечо, на которое всегда можно положиться.

Актриса делилась мнением в автобиографической передаче: "Человек, который бы о тебе заботился и приносил зарплату. Что-то покупал в дом, конечно. Но так сложилась жизнь. Жизнь не как мы захотим, а как получается".

Первый супруг Галины Польских, режиссер Фаик Гасанов, погиб под колёсами трамвая.

Со своим вторым мужем, режиссером Александром Суриным, актриса развелась, не прожив вместе даже года. У Польских 2 дочери от 2-ух браков.