Mash: в Севастополе задержан мужчина с комплектующими для боевого дрона

По сообщению Telegram-канала Mash, при выезде из города Севастополь правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя с комплектующими для запуска боевого дрона.

Задержание произошло случайно: при рядовой проверке документов мужчина сильно нервничал из-за чего сотрудники полиции решили провести досмотр автомобиля. Из багажника изъяли ноутбук с ПО для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), мобильный телефон и антенны.

По предварительной информации, задержанный мужчина является сотрудником украинских спецслужб или входит в диверсионные группы Украины, которые формируются для «работы» на территории Российской Федерации.

Силовики предполагают, что задержанный собирался выпустить боевой беспилотник для атаки на объекты гражданской или военной инфраструктуры в Севастополе.

На данный момент мужчину увезли в местный отдел полиции на допрос. Его проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами и ВСУ. Известно, что она ранее был судим по наркотической статье.