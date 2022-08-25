Mash: в Севастополе задержан мужчина с комплектующими для боевого дрона
По сообщению Telegram-канала Mash, при выезде из города Севастополь правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя с комплектующими для запуска боевого дрона.
Задержание произошло случайно: при рядовой проверке документов мужчина сильно нервничал из-за чего сотрудники полиции решили провести досмотр автомобиля. Из багажника изъяли ноутбук с ПО для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), мобильный телефон и антенны.
По предварительной информации, задержанный мужчина является сотрудником украинских спецслужб или входит в диверсионные группы Украины, которые формируются для «работы» на территории Российской Федерации.
Силовики предполагают, что задержанный собирался выпустить боевой беспилотник для атаки на объекты гражданской или военной инфраструктуры в Севастополе.
На данный момент мужчину увезли в местный отдел полиции на допрос. Его проверяют на сотрудничество с украинскими спецслужбами и ВСУ. Известно, что она ранее был судим по наркотической статье.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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