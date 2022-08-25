Globe and Mail: в России сочли заявление генсека НАТО Столтенберга по Арктике «угрожающим интересам»

Выступая перед Советом Федерации вице-спикер Константин Косачев заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно Арктики, угрожают интересам России.

Косачев отметил, что недовольство НАТО относительно сотрудничества Китая и России в Арктике «является прямой угрозой России», так как бросает вызов интересам альянса. Он также напомнил, что ранее страны НАТО пытались объявить Балтийское море «внутренним», а теперь хотят распространить влияние на всю Арктику.

Вместе с тем в Совете Федерации считают, что военно-политический блок НАТО всегда представлял угрозу для российских интересов. Это хорошо прослеживается по специальной военной операции России в Украине и стремлении «купировать и компенсировать военные угрозы».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-китайское сотрудничество в Арктике — вызов для ценностей и интересов военно-политического блока.

Йенс Столтенберг напомнил, что Пекин и Москва продолжают расширять сотрудничество и присутствие в Арктике и регионе в целом, что ставит под угрозу интересы и безопасность стран-членов альянса. Генсек НАТО считает, что Россия и Китая объявили себя «приарктическими государствами», такими не являющимися.