Семенович выпустила коллекцию нижнего белья для женщин с аппетитными формами
Певица Анна Семенович давно хотела выпустить коллекцию белья и купальников для дам с крупными формами. Наконец мечта знаменитости сбылась.
Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович решила стать бизнесвумен. Исполнительница представила на суд зрителей свою коллекцию нижнего белья и купальников для пышнотелых красавиц.
Идея создания идеального белья для пышек долго не давала покоя Анне. От задумки до воплощения цели в жизнь прошло 2 года.
Семенович постаралась учесть потребности девушек с аппетитными формами. Белье от знаменитости обеспечивает правильную поддержку крупной груди, идеально сидит, распределяет нагрузку равномерно и выглядит красиво.
Звезда сцены призналась, что найти грамотных мастеров в деле оказалось не так-то просто. Никто не хотел работать с "нестандартными" формами.
Анна работала с требованиями представительниц пышных форм, по этой причине всё, от типа тканей до фактуры застёжек, учтено в моделях нижнего белья и купальников.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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