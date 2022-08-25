Die Welt: поставки оружия Украине под угрозой, так как Германия испытывает острый дефицит

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об угрозе срыва поставок вооружения украинской стороне из-за острого дефицита оружия в самой Германии и некоторых других странах ЕС.

Бербок отметила, что Бундесвер испытывает»абсолютный дефицит» запасов вооружения. Именно по этой причине поставки оружия из ФРГ в Украину идут «по тонкой грани» и находятся под угрозой срыва. Она добавила, что Украина могла бы получить вооружение раньше, однако Германия обязана планировать и собственные среднесрочные перспективы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на вопрос об увеличении поставок вооружения Украине заявил, что ВСУ получают «достаточное количество». Критику о том, что Германия сокращает поставки он отверг. Канцлер отметил, что боевая техника не продается в дилерских салонах и, чтобы ее поставить, для начала необходимо обучить военных с ней обращаться.

Die Welt отмечает, что дипломаты Украины еще с начала июня неоднократно заявляли о сокращении поставок вооружения из Германии. Они неоднократно обращались к правительству ФРГ с просьбой о помощи, однако Берлин продолжает избегать увеличения поставок.

Ранее журналисты сообщали, что до начала специальной военной операции России, канцлер Германии Олаф Шольц обещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.