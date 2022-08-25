Три офицера ВВС Индии уволены за случайный пуск сверхзвуковой ракеты по Пакистану

В марте мир чуть не оказался на грани ядерной войны, только сейчас стали известны подробности инцидента.

Три офицера ВВС Индии были уволены за случайный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты по соседнему Пакистану, обладающему ядерным оружием.

По заявлению индийской стороны, авария произошла во время планового технического обслуживания из-за «технической неисправности». При этом офицеры отклонились от стандартной технической процедуры.

Авария произошла 11 марта во время планового технического обслуживания сверхзвуковой BrahMos, когда из-за «технической неисправности» ракета взлетелаиз гарнизонного городка Амбала в пакистанскую провинцию Пенджаб.

Пакистан отследил полет ракеты и подготовился к ответному удару, но воздержался, оценив ситуацию. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

Пакистан потребовал ответов от правительства Индии, где заявили, что это был несчастный случай, и назвало инцидент «глубоко прискорбным».

Две страны уже давно враждуют друг с другом с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году, а напряженность между ядерными соперниками усилилась в результате недавних пограничных стычек на территории Кашмира.

Ракета BrahMos — крылатая ракета способная нести ядерный заряд, разработанная совместно Россией и Индией. Ее скоростью составляет 3 Маха.