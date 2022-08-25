Налоговая инспекция РФ ликвидировала ИП Седоковой в России

Налоговая служба закрыла ИП Анны Седоковой из-за истечения срока действия документа, позволяющего находится на территории РФ. А ещё артистке грозит депортация из страны.

В начале августа текущего года налоговой службой было ликвидировано ИП певицы Анны Седоковой в РФ. Причина преостановки деятельности знаменитости - окончание действия документа, подтверждающего право находиться в России.

Об этом сообщило издание "KP.RU".

Посредством данного ИП исполнительница получала гонорары за выступления на концертах, корпоративах, за рекламу и доходы иного характера.

Юрист Михаил Алексеев, который ведет канал для бизнеса на Ютубе, пояснил, что вопрос получения средств за концерты решаем.

Более значимой угрозой для артистки является депортация из России.

Правовед утонил: "Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения".

В настоящее время Седокова находится в США, где работает её молодой муж, баскетболист Янис Тимма. В российской столице у звезды сцены остались 2 купленные в ипотеку квартиры в престижных районах города.

За одну жилплощадь ежемесячный платёж по кредиту составляет 500 000 российских рублей. Есть информация, что Анна планирует продать свои московские апартаменты.