В рудниках Беларуси нашли останки древнейшего существа

Пресс-служба предприятия «Белкалий» сообщиа, что белорусские шахтеры нашли в руднике ценную находку для палеонтологов и науки в целом — останки древнейшего существа ракоскорпиона.

Шахтеры обнаружили останки ракоскорпиона случайно, когда производили рядовые работы. Ракоскорпион — древнейший представитель отряда членистоногих, которые жили в течение периода палеозоя (510-248 миллионов лет назад).

Считается, что ракоскорпионы являются ранними формами живых существ, обитающих на мелководье морей. Они жили в период ориентировочно с 325 до 299 миллионов лет назад. Большая часть представителей ракоскорпионов перешла к жизни в пресной воде.

Специалисты-палеонтологи уже прибыли на место в рудниках, где был обнаружен ракоскорпион. Сначала находка будет тщательно изучена, а затем станет экспонатом на третьем рудниковом управлении.

Стоит отметить, что ракоскорпионы — не редкая находка для Беларуси. Их находили неоднократно в шахтах Солигорск. Впервые окаменелости вымерших членистоногих обнаружили в пластах калийных горизонтов второго рудникового управления еще в 1976 году.