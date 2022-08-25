Трое «лазутчиков» убиты в Кашмире, недалеко от линии контроля Индии и Пакистана

В четверг (25 августа) в Кашмире, недалеко от линии контроля между Индией и Пакистаном, были убиты трое предполагаемых повстанцев, сообщила индийская полиция.

«Нарушители  были убиты возле армейского поста после пересечения милитаризованной линии контроля в секторе Ури на севере страны», сообщила полиция в Твиттере.

Инцидент произошел через четыре дня после того, как индийские солдаты открыли огонь по подозреваемому повстанцу, который вошел в сектор Раджури на юге от удерживаемого Пакистаном Кашмира, сообщил агентству Франс Пресс представитель армии полковник Девендар Ананд.

По его словам, раненый «лазутчик» проходит лечение в армейском учреждении, где солдаты сдали кровь, чтобы спасти ему жизнь.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 