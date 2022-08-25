Трое «лазутчиков» убиты в Кашмире, недалеко от линии контроля Индии и Пакистана
В четверг (25 августа) в Кашмире, недалеко от линии контроля между Индией и Пакистаном, были убиты трое предполагаемых повстанцев, сообщила индийская полиция.
«Нарушители были убиты возле армейского поста после пересечения милитаризованной линии контроля в секторе Ури на севере страны», сообщила полиция в Твиттере.
Инцидент произошел через четыре дня после того, как индийские солдаты открыли огонь по подозреваемому повстанцу, который вошел в сектор Раджури на юге от удерживаемого Пакистаном Кашмира, сообщил агентству Франс Пресс представитель армии полковник Девендар Ананд.
По его словам, раненый «лазутчик» проходит лечение в армейском учреждении, где солдаты сдали кровь, чтобы спасти ему жизнь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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