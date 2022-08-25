CNN: звезду фильма «Один дома» Рэтрея подозревают в изнасиловании подруги

Американский телеканал CNN сообщил, что звезду культового фильма «Один дома» Девина Рэтрея, который сыграл роль Базза Маккалистера, подозревают в изнасиловании подруги.

Обвинение Девину Рэтрею предъявила экс-подруга Лиза Смит, котора знакома с актером около 15 лет. По ее словам инцидент произошел в 2017 году в его квартире в Нью-Йорке. Перед тем, как изнасиловать подругу, Рэтрей «накачал» ее наркотиками.

Лиза Смит также сообщила, что после изнасилования обратилась в полицию, но дело быстро «замяли». Предполагаемая жертва изнасилования объяснила, что правоохранители посчитали, что девушка не настаивает на обвинении и хочет остаться анонимной.

В настоящее время в отношении Девина Рэтрея проводится расследование полицией Нью-Йорка. Актер отрицает вину и идет на контакт со следователями.

Ранее Девина Рэтрея уже обвиняли в домашнем насилии по отношению к еще одной подруги в декабре 2021 года. Слушание по делу назначено на октябрь текущего года. Именно эта история побудила Лизу Смит вновь обратиться к правоохранительным органам.