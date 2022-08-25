Молдаване не могут пребывать в ЕС по новым паспортам, на которых «светится», что они белорусы

На паспортном контроле молдаван обвиняют в признаках подделки паспортов из-за несоответствия гражданского статуса.

Экс-премьер Молдовы Ион Кику рассказал, что новые бланки паспортов, которые сейчас в ходу в Молдове вызывают недоверие у полиции стран ЕС.

В ИК спектре на удостоверениях личности выделяется надпись: «Республика Беларусь». Кику при этом отметил, что глава МАГУ Мирча Ешану в 2022 году заключил с польской компанией контракт на миллион долларов на поставку бланков паспортов. Но что-то пошло не так.

«Из-за границы поступают сигналы, что наших граждан задерживают полицейские органы европейских государств, потому что наши бланки с признаками подделки. Таким образом, в инфракрасном свете на наших бланках выделяется надпись: „Республика Беларусь“, а документы выданы Республикой Молдова», — утверждает Кику.