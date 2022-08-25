The National Interest: США начали готовиться к противостоянию с Китаем

Авторитетное издание The National Interest сообщает, что американские военные начали подготовку к возможному противостоянию с Китаем. Текущая цель США — подготовить армию к масштабным сражениям.

На сегодняшний день силы США и Китая практически равны (с одной стороны больше технологического прогресса, с другой — живой силы). В Пентагоне это прекрасно понимают и активно ищут союзников. Одним из предполагаемых союзников, если дело дойдет до открытой конфронтации, выступит Австралия.

Важно и то, что если раньше преимущества США в воздухе было очевидно, то сегодня это уже не кажется аксиомой. Так, эксперты считают, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань был спланированной провокацией для того, чтобы Китай начал военные учения. Это позволило США проанализировать вооружения китайской стороны.

Сразу после начала учений министр ВВС США четко заявил, что важнейший приоритет американских воздушных и космических войск — модернизация с целью сохранения преимущества в небе. Это означает, что американцы уже не уверены, что опережают Китай (как и другие страны) в противовоздушной обороне.

Если Китай будет распространять влияние на регион еще активнее, то так или иначе конфронтация с США неизбежна. Во-первых, американцы не хотят терять гегемонию во всем мире, что видно по риторики как демократов, так и республиканцев. Во-вторых, если Китай возьмет под контроль регион, то торговые отношения автоматически будут нарушены сразу с несколькими крупными поставщиками, что вызовет новую волну инфляции.