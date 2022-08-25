Миронов призвал признать Украину «террористическим государством» и провести контртеррористическую операцию

Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в конце июля направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством, заявил глава фракции Миронов.

Миронов отметил, что «когда осуществляются бомбардировки Брянской области, Белгородской области, Курской области, если бомбили Белгород, если уничтожают и покушаются на убийство руководителей администраций на освобожденных территориях, недавнее убийство Дарьи Дубиной, многолетнее уничтожение всеми средствами мирного населения Донецка и Луганска…обстрел из РСЗО атомных электростанций, это что не терроризм?».

На брифинге Миронов также предложил в случае признания Украины «террористическим государством» провести на ряду с СВО и контртеррористическую операцию.