Суд выбрал меру пресечения Ройзману в виде «запрета определенных действий»

Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запрет некоторых действий на срок до 29 сентября.

Вечером 25 августа состоялось заседание суда по делу бывшего екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана, который обвиняется в дискредитации вооружённых сил России, задействованных в специальной военной операции на территории Украины.

По решению суда мерой пресечения для Ройзмана стал запрет на выполнение определённых действий: политик не может посещать общественные места, совершать звонки или выходить в интернет.

Также Евгению Ройзману запрещено общаться с кем-либо кроме близких родственником и адвоката. Мера пресечения будет действовать до 29 сентября.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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