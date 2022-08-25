Суд выбрал меру пресечения Ройзману в виде «запрета определенных действий»
Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запрет некоторых действий на срок до 29 сентября.
Вечером 25 августа состоялось заседание суда по делу бывшего екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана, который обвиняется в дискредитации вооружённых сил России, задействованных в специальной военной операции на территории Украины.
По решению суда мерой пресечения для Ройзмана стал запрет на выполнение определённых действий: политик не может посещать общественные места, совершать звонки или выходить в интернет.
Также Евгению Ройзману запрещено общаться с кем-либо кроме близких родственником и адвоката. Мера пресечения будет действовать до 29 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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