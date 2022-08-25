Патриарх Кирилл не сможет встретиться с Папой Франциском в Казахстане

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл не встретится с Папой Франциском в следующем месяце, как планировалось.

Кирилл отменил свое участие в Конгрессе мировых религий в Казахстане, сообщил глава внешнеполитического ведомства Русской православной церкви митрополит Волоколамский Антоний, сообщает РИА Новости.

Ватикан в свою очередь подтвердил участие Папы Франциска в конгрессе в столице Казахстана Нур-Султане.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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