El Mundo: тысячи украинских детей и женщин рискуют попасть в сексуальное рабство

Беспорядочный поток беженцев из Украины в страны Европейского союза создает благоприятные условия для организованной преступности, ориентированной на торговлю людьми.

Проблему усугубляет то, что в большинстве стран ЕС нет строгого пограничного контроля, в том числе и учеты мигрантов из Украины. Сотни тысяч беженцев, вынужденно покинувшие свою страну, попадают в непонятные условия. Преступники могут как просто убедить жертву в том, что сексуальное рабство — это выход из ситуации, так и насильно «продать» жертву.

По данным ЮНИСЕФ, только за первый месяц конфликта в Украине, страну покинуло более 1,5 миллионов детей. Фонд ООН предупредил, что торговцы людьми могут воспользоваться ситуацией и хаосом. Преступные группировки могут предлагать бесплатный транспорт, размещение, работу или иную помощь без официальных документов волонтеров или членов благотворительных организаций.

Сегодня только в четырех странах ЕС (Франции, Италии, Бельгии и Чехии) ведут учет детей, прибывших на их территорию без сопровождения взрослых. В базах содержится информация о количестве детей, возрасте и поле. Еще два государства (Хорватия и Нидерланды) также ведут списки, но менее подробные — по данным властей как минимум 3,8 тысячи детей прибыли без сопровождения взрослых, но не были занесены в базы.

Некоторые страны не ведут никакой учет прибывших детей и женщин из Украины, в том числе и Испания. Они ссылаются на конфиденциальность данных, которые нельзя «забирать» без согласия, а согласие получить практически невозможно (в силу незнания языка или хаоса на границе).