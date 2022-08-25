Барби Феррейра говорит, что покидает «Эйфорию»: «Мне приходится прощаться со слезами на глазах»

Актриса объявила о своем очевидном уходе через Instagram, написав в сториз: “После четырех лет воплощения самого особенного и загадочного персонажа Кэт, мне приходится попрощаться со слезами на глазах.

Лучшая подруга Мэдди (Алекса Деми) и Кэсси (Сидни Суини): Кэт была маяком бодипозитива для шоу, поскольку она обновила свой стиль и стала более уверенной в своей сексуальности. Но зрители остались в замешательстве, когда ее сюжетная линия отошла на второй план во 2 сезоне.

Хотя ходили слухи о напряженности на съемочной площадке между Феррейрой и создателем шоу Сэмом Левинсоном, в том числе о том, что Феррейра сбежал со съемочной площадки, что опроверг канал HBO, актер опроверг их в мартовском интервью Insider.

В дополнение к “Эйфории” Феррейра недавно снялся в фильме 2020 года “Неподготовленный” и появился в фильме ужасов Джордана Пила “Нет”.