Барби Феррейра говорит, что покидает «Эйфорию»: «Мне приходится прощаться со слезами на глазах»
Актриса объявила о своем очевидном уходе через Instagram, написав в сториз: “После четырех лет воплощения самого особенного и загадочного персонажа Кэт, мне приходится попрощаться со слезами на глазах.
Лучшая подруга Мэдди (Алекса Деми) и Кэсси (Сидни Суини): Кэт была маяком бодипозитива для шоу, поскольку она обновила свой стиль и стала более уверенной в своей сексуальности. Но зрители остались в замешательстве, когда ее сюжетная линия отошла на второй план во 2 сезоне.
Хотя ходили слухи о напряженности на съемочной площадке между Феррейрой и создателем шоу Сэмом Левинсоном, в том числе о том, что Феррейра сбежал со съемочной площадки, что опроверг канал HBO, актер опроверг их в мартовском интервью Insider.
В дополнение к “Эйфории” Феррейра недавно снялся в фильме 2020 года “Неподготовленный” и появился в фильме ужасов Джордана Пила “Нет”.
Опубликовано: Ангелина Крент
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