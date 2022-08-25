Джабаров: вооружённые силы Украины могут свергнуть Зеленского
Сенатор Совфеда России Владимир Джабаров уверен, что украинские военные могут насильно поменять правительство в Киеве.
Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента России Дмитрия Медведева о том, что солдаты ВСУ могут произвести вооружённый переворот в Украине.
По мнению Джабарова, такой сценарий является реалистичным: группа украинских военных может объединиться для свержения режима Владимира Зеленского на добровольной основе без денежных вливаний Запада.
При этом Владимир Джабаров выразил уверенность, что солдаты ВСУ смогут осуществить госпереворот в обход действий контрразведки СБУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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