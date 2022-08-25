Джабаров: вооружённые силы Украины могут свергнуть Зеленского

Сенатор Совфеда России Владимир Джабаров уверен, что украинские военные могут насильно поменять правительство в Киеве.

Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента России Дмитрия Медведева о том, что солдаты ВСУ могут произвести вооружённый переворот в Украине.

По мнению Джабарова, такой сценарий является реалистичным: группа украинских военных может объединиться для свержения режима Владимира Зеленского на добровольной основе без денежных вливаний Запада.

При этом Владимир Джабаров выразил уверенность, что солдаты ВСУ смогут осуществить госпереворот в обход действий контрразведки СБУ.