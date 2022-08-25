Хайди Клум критикует документальный фильм «Victoria's Secret: Ангелы и демоны»
"Я смотрела это и, честно говоря, подумала, что это довольно скучно", - сказала супермодель в среду в эпизоде подкаста Just for Variety с Марком Малкиным.
Шумный документальный сериал из трех частей, премьера которого состоялась в прошлом месяце, раскрыл предполагаемые проблемы за кулисами Victoria's Secret, включая издевательства, сексуальные домогательства и позор тела, за два десятилетия существования the Angels.
В нем также объясняется, что недавно осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн одно время был финансовым менеджером Леса Векснера, бывшего генерального директора его бывшей материнской компании L Brands.
Другие бывшие сотрудники Victoria's Secret, в том числе модели Линдси Скотт и Фредерик ван дер Вал, а также руководители и другие, решили рассказать свои истории, хотя неясно, слышала ли их Клум.
В своем интервью Клум согласилась с ведущей, что модельная индустрия в целом стала более инклюзивной.
Опубликовано: Ангелина Крент
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