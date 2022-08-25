Цена газа в Европе превысила $3300 за тысячу кубометров впервые с марта

Цены на газ в странах Европы выросли выше 3300 долларов за одну тысячу метров кубических.

Вечером четверга пресс-служба лондонской биржи ICE опубликовала отчёт, согласно которому цена на газ в странах европейского региона поднялась выше 3300 долларов за одну тысячу кубов впервые с марта.

Накануне отметка стоимости газа в Европе поднялась выше трёх тысяч долларов на фоне заявления "Газпрома" о временной приостановке работы "Северного потока" с целью его обслуживания.

Экс-президент России Дмитрий Медведев иронично отметил, что из-за антироссийских санкций страны Евросоюза могут столкнуться со стоимостью газа в $4000.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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