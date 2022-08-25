Цена газа в Европе превысила $3300 за тысячу кубометров впервые с марта
Цены на газ в странах Европы выросли выше 3300 долларов за одну тысячу метров кубических.
Вечером четверга пресс-служба лондонской биржи ICE опубликовала отчёт, согласно которому цена на газ в странах европейского региона поднялась выше 3300 долларов за одну тысячу кубов впервые с марта.
Накануне отметка стоимости газа в Европе поднялась выше трёх тысяч долларов на фоне заявления "Газпрома" о временной приостановке работы "Северного потока" с целью его обслуживания.
Экс-президент России Дмитрий Медведев иронично отметил, что из-за антироссийских санкций страны Евросоюза могут столкнуться со стоимостью газа в $4000.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Пока Швеция готовится вступить в НАТО, местные пилоты истребителей массово увольняются
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Бритни Спирс говорит, что у нее «никогда не было секундантов» за ужином, и признает, что «в последнее время хочет большего»
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»