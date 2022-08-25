Французская EDF остановит четыре ядерных реактора на несколько недель
Этой осенью четыре французских атомных электростанции, пострадавших от проблем с коррозией, будут остановлены на несколько недель, сообщила EDF в четверг.
По словам представителя, группа сохраняет свой прогноз производства ядерной энергии на 2022 год в пределах от 280 до 300 тераватт-часов (ТВтч), даже если это производство может «вероятно» достичь нижней части этого диапазона.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС из-за пожара на территории были остановлены еще два реактора, а также произошло полное отключение станции от энергосети.
Опубликовано: Тарас Медведев
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