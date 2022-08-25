Дочери Пола Ньюмана подают в суд на Благотворительный фонд покойного актера
В иске, разоблачающем разногласия между двумя дочерьми Пола Ньюмана и благотворительным фондом покойного актера, утверждается, что его руководители нарушают указания Ньюмана о том, что его семья должна быть тесно связана с организацией.
Они утверждают, что собственный фонд Ньюмана ненадлежащим образом сократил обязательные взносы в организации, контролируемые дочерьми, Сьюзан Кендалл Ньюман и Нелл Ньюман, с 400 000 до 200 000 долларов в год, согласно иску, поданному во вторник в суд штата Коннектикут.
Они утверждают, что это первый шаг к полному исключению их семьи из фонда, финансируемого за счет прибыли от прав их отца на рекламу.
“Собственный фонд Ньюмана сбился с пути и отклонился от своей миссии по сохранению и почитанию наследия Пола Ньюмана”, - говорится в жалобе.
Опубликовано: Ангелина Крент
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