Харви Вайнштейн удовлетворил апелляцию по обвинению в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке
Опальный бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил апелляцию по своему делу о сексуальном насилии в Нью-Йорке.
Он утверждал, что некоторые показания, разрешенные на суде, были ненадлежащими, и присяжный, написавший роман о "хищных пожилых мужчинах", должен был быть дисквалифицирован.
Адвокаты Вайнштейна должны до 18 октября подать в суд заявление, чтобы начать апелляционный процесс, говорится в досье.
В заявлении, предоставленном ABC News, Харви Вайнштейн сказал: "Я невиновен в этих обвинениях, и я так благодарен своим адвокатам за то, что они усердно и разумно работали над этим. Их тяжелая работа поможет мне в конце концов доказать мою невиновность. Я с нетерпением жду этой возможности быть заслушанным Апелляционным судом Нью-Йорка ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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