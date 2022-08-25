Харви Вайнштейн удовлетворил апелляцию по обвинению в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке

Опальный бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил апелляцию по своему делу о сексуальном насилии в Нью-Йорке.

Он утверждал, что некоторые показания, разрешенные на суде, были ненадлежащими, и присяжный, написавший роман о "хищных пожилых мужчинах", должен был быть дисквалифицирован.

Адвокаты Вайнштейна должны до 18 октября подать в суд заявление, чтобы начать апелляционный процесс, говорится в досье.

В заявлении, предоставленном ABC News, Харви Вайнштейн сказал: "Я невиновен в этих обвинениях, и я так благодарен своим адвокатам за то, что они усердно и разумно работали над этим. Их тяжелая работа поможет мне в конце концов доказать мою невиновность. Я с нетерпением жду этой возможности быть заслушанным Апелляционным судом Нью-Йорка ".