Джонатан Найт вспоминает «безумное» время гастролей с NKOTB во время съемок своего шоу HGTV «Farmhouse Fixer»
Певец New Kids on the Block провел большую часть лета, гастролируя по стране со своими коллегами по группе и снимая эпизоды для второго сезона сериала HGTV "Farmhouse Fixer".
"Я бы сказал, что этот год определенно был непростым, потому что мне приходилось быть в двух местах одновременно", - рассказывает 53-летний Найт PEOPLE.
Микстейп-тур New Kids 2022, в который вошли Salt-N-Pepa, En Vogue и Рик Эстли, посетил более 50 разных городов по всей территории США.
"Я думаю, что [во время] всего тура у меня было, может быть, три выходных дня", - говорит певец, который впервые прославился в конце 80-х вместе со своими коллегами по группе NKOTB: младшим братом Джорданом, Джоуи Макинтайром, Донни Уолбергом и Дэнни Вудом.
Опубликовано: Ангелина Крент
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