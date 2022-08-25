Элтон Джон представил коллаборацию Бритни Спирс «Обними меня ближе» в ресторане в Каннах

Похоже, Элтон Джон, как и весь остальной мир, тоже не может дождаться официальной даты выхода своего дуэта с Бритни Спирс “Hold Me Closer”.

В повторно загруженной прямой трансляции в Instagram видно, как Джон сидит за диджейской будкой ресторана и подпевает предстоящему танцевальному треку. Судя по звучанию, трек включает в себя оригинальные слова Джона из хита 1971 года “Tiny Dancer”, а также слова из его песни “The One”.

Трек начинается с того, что Спирс поет первые несколько строк “The One”, и в конечном итоге она переходит к культовой припевной строчке “Tiny Dancer”.

Джон давно выступает за обновление своих старых и менее известных песен посредством сотрудничества с новыми исполнителями, и до сих пор это доказывало свою успешность.