Оливия Уайлд говорит, что «есть причина», по которой она ушла от Джейсона Судейкиса на фоне ожесточенной битвы за опеку
Голливудская актриса и режиссер Оливия Уайлд призналась, что была "потрясена" своим бывшим женихом Джейсоном Судейкисом, когда он вручил ей документы об опеке, когда она была на сцене, рекламируя свой новый фильм "Не волнуйся, дорогая".
Оливия Уайлд настаивала, что "была причина" для ее разрыва отношений с долгосрочным партнером Джейсоном Судейкисом в ноябре 2020 года.
38-летняя голливудская актриса и режиссер, которая сейчас встречается с поп-суперзвездой 28-летним Гарри Стайлзом, в настоящее время вовлечена в битву за опеку над тем, где воспитывать их двоих детей, после их горького разрыва.
В недавних судебных документах утверждается, что две звезды конфликтуют из-за планов Оливии переехать в Лондон в 2023 году со своими детьми Отисом, восемь лет, и Дейзи, пять.
Опубликовано: Ангелина Крент
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