Брат Адама Пити настаивает, что раскол Olympian не имеет ничего общего со Strictly curse

Олимпийский пловец Адам Пити объявил о своем расколе с Эйри Манро во вторник, а его брат Джеймс теперь настаивает, что это не имеет ничего общего с "Строго проклятием".

Адам Пити объявил о своем разрыве с Eiri Munroe во вторник, а его брат теперь говорит, что решение не имеет ничего общего с его временем в Strictly Come Dancing.

27-летний олимпийский пловец опубликовал заявление в социальных сетях, в котором говорится, что он "подвел Эйри" и что он всегда будет любить свою бывшую девушку.

Теперь его брат Джеймс сказал, что ему известны причины раскола - и это не имеет ничего общего с так называемым "Строгим проклятием".