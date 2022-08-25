Брат Адама Пити настаивает, что раскол Olympian не имеет ничего общего со Strictly curse
Олимпийский пловец Адам Пити объявил о своем расколе с Эйри Манро во вторник, а его брат Джеймс теперь настаивает, что это не имеет ничего общего с "Строго проклятием".
Адам Пити объявил о своем разрыве с Eiri Munroe во вторник, а его брат теперь говорит, что решение не имеет ничего общего с его временем в Strictly Come Dancing.
27-летний олимпийский пловец опубликовал заявление в социальных сетях, в котором говорится, что он "подвел Эйри" и что он всегда будет любить свою бывшую девушку.
Теперь его брат Джеймс сказал, что ему известны причины раскола - и это не имеет ничего общего с так называемым "Строгим проклятием".
Опубликовано: Ангелина Крент
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