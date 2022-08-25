Загрязнение Одера привело к гибели не менее 300 тонн рыбы

Около 300 тонн мертвой рыбы было извлечено из Одера, реки, разделяющей Германию и Польшу, которая этим летом стала жертвой экологической катастрофы, связанной с токсичными мини-водорослями.

По словам министра окружающей среды Германии Штеффи Лемке, в настоящее время оценка гибели рыбы 300 тонн.

«Одер в настоящее время является ареной экологической катастрофы, которая надолго нанесет ущерб этой драгоценной экосистеме», — отметила Лемке. Из этих 300 тонн примерно 100 тонн было вывезено с немецкой стороны в районе Бранденбурга. Мертвую рыбу сжигают на специализированных заводах.

Точные причины еще предстоит установить, отметила министр. Власти считают, что причиной катастрофы могла стать ядовитая микроводоросль prymnesium parvum. Инкриминируемые микроводоросли, также называемые «золотыми водорослями», распространены в эстуариях и обычно развиваются в солоноватой воде с более низким содержанием соли, чем в море. Если бы они могли так размножаться в пресных водах Одера, то это указывает на аномальную соленость реки, которая могла иметь промышленные причины.

Катастрофа несколько обострила отношения между Берлином и Варшавой. Таким образом, Германия обвинила Польшу в задержке информирования ее о масштабах загрязнения. Первые сообщения о массовой гибели рыбы в Одере поступили от польских местных жителей и рыболовов еще 28 июля.

В последние годы Одер был известен как относительно чистая река, в которой обитало около 40 видов рыб. С обеих сторон подозревали, что химические вещества сыграли свою роль на раннем этапе. Однако министр окружающей среды Польши Анна Москва позже уточнила, что «ни один из протестированных до сих пор образцов» не «показал токсичных веществ».