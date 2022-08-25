Род Стюарт извинился перед Элтоном Джоном после того, как высмеял «frenemy» в «Savage impression» в туре

Сэр Род Стюарт, который 50 лет был вовлечен в грязное соперничество с Элтоном Джоном, исполнил savage impression певца Your Song вживую на сцене в своем последнем туре.

Сэр Род Стюарт извинился перед сэром Элтоном Джоном после того, как во время выступления на сцене произвел на него дикое впечатление.

77-летний певец Sailing поделился в своем Instagram моментом, когда он решил подражать тому, как Элтон играет на пианино во время концертов.

Как и его давний спарринг-партнер, Род носил эффектные солнцезащитные очки, которые были идеально круглыми и покрыты серебряными блестками.

Затем Род выпятил зубы и сделал серьезное лицо, делая вид, что наигрывает мелодию на пианино.