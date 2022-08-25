Род Стюарт извинился перед Элтоном Джоном после того, как высмеял «frenemy» в «Savage impression» в туре
Сэр Род Стюарт, который 50 лет был вовлечен в грязное соперничество с Элтоном Джоном, исполнил savage impression певца Your Song вживую на сцене в своем последнем туре.
Сэр Род Стюарт извинился перед сэром Элтоном Джоном после того, как во время выступления на сцене произвел на него дикое впечатление.
77-летний певец Sailing поделился в своем Instagram моментом, когда он решил подражать тому, как Элтон играет на пианино во время концертов.
Как и его давний спарринг-партнер, Род носил эффектные солнцезащитные очки, которые были идеально круглыми и покрыты серебряными блестками.
Затем Род выпятил зубы и сделал серьезное лицо, делая вид, что наигрывает мелодию на пианино.
Опубликовано: Ангелина Крент
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