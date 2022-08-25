США обещают ответный удар в случае атаки ополченцев, поддерживаемых Ираном

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что США готовы ответить в случае атаки на американские войска ополченцами в Сирии.

Он подчеркнул, что ответный удар по ополченцам, поддерживаемым Ираном, будет нанесен вне зависимости от результатов ядерной сделки.

Комментарии Каля прозвучали после того, как Центральное командование США объявило о проведении ночных авиаударов в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии по объектам, используемым ополченцами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Удары были нанесены в ответ на нападения, подобные тем, что были совершены 15 августа против американского персонала группами, поддерживаемыми Ираном.

15 августа несколько беспилотников атаковали комплекс, используемый американскими войсками в восточной Сирии, но о жертвах не сообщалось.

Инцидент 15 августа был лишь последним нападением на силы США в Сирии, предположительно осуществленным силами, связанными с Ираном.

Каль говорит, что США решили ответить именно сейчас по нескольким причинам. В Пентагоне не хотят, чтобы Иран сделал вывод о своей безнаказанности.

Кроме того, Соединенные Штаты были обеспокоены характером атаки 15 августа, поскольку она была направлена против двух объектов одновременно.