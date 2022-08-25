Разгневанная Vogue Уильямс ударила пассажира, который отказался поменяться местами в самолете

Вог Уильямс набросилась на попутчицу во время полета после того, как они отказались поменяться местами с ее мужем Спенсером Мэтьюсом, чтобы они могли сидеть вместе всей семьей.

Vogue Williams ударила "ужасного" пассажира, который отказался поменяться местами в самолете, чтобы она могла быть ближе к своей семье.

36-летняя модель сказала, что случайно забронировала не те места, и спросила, может ли ее муж Спенсер Мэтьюз поменяться местами с мужчиной, сидящим рядом с ним. Она сказала, что пассажир огрызнулся на нее и сначала отказался двигаться.

Семья возвращалась домой из Гибралтара, когда произошел инцидент.

"Я сидела в проходе из трех человек, и я забронировала не то место в другом проходе, и это была моя ошибка", - сказала она в своем подкасте Spencer and Vogue.