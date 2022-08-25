Меган Маккенна встречается с футболистом «Кембридж Юнайтед» через несколько месяцев после развода с бывшим Джошем Райли

По сообщениям, бывшая звезда TOWIE Меган Маккенна начал встречаться с футболистом Ллойдом Джонсом после ее шокирующего расставания с бывшим парнем Джошем Райли в начале этого года.

Меган Маккенна была связана с футболистом "Кембридж Юнайтед" Ллойдом Джонсом, спустя семь месяцев после ее расставания с бывшим парнем Джошем Райли.

Бывшая звезда TOWIE, 29 лет, была замечена болеющей за своего, по слухам, нового кавалера, когда он играл за U's против Чарльтона в минувшие выходные.

26-летний Ллойд также работает моделью в агентстве IMG Models, когда не занят на футбольном поле.