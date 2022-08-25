В сети появилось видео, где тайваньские солдаты бросают камни в китайский беспилотник

В сети появилось видео, на котором тайваньские солдаты бросают камни в китайский беспилотник, пролетающий над их сторожевым постом.

На кадрах видно, как двое тайваньских солдат в форме бросают камни в то, что предположительно является камерой на гражданском беспилотнике.

Позже из поста охраны выходит третий солдат с винтовкой, нацеленной на камеру дрона.

По информации телекомпании TVBS, дрон улетел после появления третьего солдата. Командование обороны тайваньского Цзиньмэня подтвердило в среду, что инцидент с бросанием камней произошел 16 августа, отметив, что в нем участвовал гражданский беспилотник.

После этого инцидента Министерство обороны Тайваня заявило, что его войска на всех уровнях будут продолжать проявлять бдительность в соответствии с принципом не эскалации конфликтов и не разжигание споров.

Тайвань также сообщил, что в следующем году начнет развертывание систем защиты беспилотников на прибрежных островах, находящихся под его контролем.

Цзиньмэнь это группа островов всего в 4,7 км от побережья Китая, которая находится под контролем Тайваня. Это важное стратегическое место как для Тайбэя, так и для Пекина.

Китай официально не отреагировал на кадры с бросанием камней, но люди на Weibo, сильно модерируемой китайской версии Twitter, использовали его, чтобы подшутить над тайваньскими военными.