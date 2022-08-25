Генпрокуратура Беларуси возбудила дело против украинского депутата за призыв убить Лукашенко
В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского депутата за призыв убить президента.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь объявила о начале уголовного производства в отношении украинского нардепа Алексея Гончаренко.
Причиной для возбуждения дел стали слова депутата Верховной Рады Украины, в которых он угрожал смертью президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также украинец дискредитировал Беларусь.
"Ему инкриминированы угроза насилием в отношении Президента Республики Беларусь и дискредитация нашей страны", - сообщает генпрокуратура.
Как сообщили в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры, дела в отношении Гончаренко возбуждены по части 2 статьи 366 и по статье 369-1.
Опубликовано: Николай Скира
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