Беларусь и Россия увеличили товарооборот на 12,2 процента за 6 месяцев года

На встрече премьер-министров Беларуси и России в Киргизстане обсуждались задачи по дальнейшей интеграции экономик двух стран.

Встреча Романа Головченко и Михаила Мишустина прошла на полях Евразийского межправсовета.

«Результатом общих усилий Беларуси и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам полугодия на 12,2%», - сообщил Роман Головченко.

«Уверен, что это не предел», - добавил он.