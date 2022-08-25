Беларусь и Россия увеличили товарооборот на 12,2 процента за 6 месяцев года

На встрече премьер-министров Беларуси и России в Киргизстане обсуждались задачи по дальнейшей интеграции экономик двух стран.

Встреча Романа Головченко и Михаила Мишустина прошла на полях Евразийского межправсовета.

«Результатом общих усилий Беларуси и России по переориентации поставок с рынков недружественных стран стал рост взаимного товарооборота по итогам полугодия на 12,2%», - сообщил Роман Головченко.

«Уверен, что это не предел», - добавил он.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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